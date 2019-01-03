Haberler Web TV Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

03 Ocak 2019, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'in canlı yayınında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Albayrak, "Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk" dedi. Albayrak, dün gece yaşanan dövizdeki dalgalanma ile ilgili, "Dün gece asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu." diye konuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları