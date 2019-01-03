Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar 03 Ocak 2019, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'in canlı yayınında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Albayrak, "Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk" dedi. Albayrak, dün gece yaşanan dövizdeki dalgalanma ile ilgili, "Dün gece asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu." diye konuştu.