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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

31 Ekim 2018, Çarşamba

Vergi Denetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşlara müjdeyi verdi. Bakan Albayrak, "Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den 8'e inecek. Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfırlanacak. Ticari araçlarda KDV yüzde 18'den 1'e düşecek." dedi.


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