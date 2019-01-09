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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar

09 Ocak 2019, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Ankara'da düzenlenen MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak Türkiye üzerindeki kur, faiz ve enflasyon atağının püskürtüldüğünü açıklarken, KOBİ'lere de bir destek paketi müjdesi verdi.


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