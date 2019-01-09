Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Ankara'da düzenlenen MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak Türkiye üzerindeki kur, faiz ve enflasyon atağının püskürtüldüğünü açıklarken, KOBİ'lere de bir destek paketi müjdesi verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar09 Ocak 2019, Çarşamba
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