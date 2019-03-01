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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KOBİ'lere destek müjdesi! İşte destek paketinin detayları

01.03.2019 11:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden KOBİ'lere destek paketi müjdesi verdi. Albayrak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz." dedi.


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