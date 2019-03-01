Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KOBİ'lere destek müjdesi! İşte destek paketinin detayları 01.03.2019 11:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden KOBİ'lere destek paketi müjdesi verdi. Albayrak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz." dedi.