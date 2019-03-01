Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KOBİ'lere destek müjdesi 01.03.2019 11:02

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden KOBİ'lere destek paketi müjdesi verdi. Albayrak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz." dedi.