Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar 10 Ocak 2019, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda, 13 bankanın da katılımıyla, KOBİ'ler için nefes niteliğinde olacak yeni kredi paketini açıkladı. Bakan Albayrak, "İmalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman desteği başlatıyoruz" dedi.