Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaların merakla beklediği İVME Finansman Paketi'ne ilişkin detayları açıkladı. Bakan Albayrak tarafından açıklanan bu paketle birlikte cari açık düşecek, katma değerli ve teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesi sağlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması23.05.2019 14:09
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması
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