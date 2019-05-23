Haberler Web TV Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması

23.05.2019 14:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaların merakla beklediği İVME Finansman Paketi'ne ilişkin detayları açıkladı. Bakan Albayrak tarafından açıklanan bu paketle birlikte cari açık düşecek, katma değerli ve teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesi sağlanacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları