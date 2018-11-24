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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gaziantep'e teşekkür videosu

24 Kasım 2018, Cumartesi

Bakan Albayrak AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Albayrak tüm Gaziantep'e teşekkür etti.


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