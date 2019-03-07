Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş konkordato açıklaması 07.03.2019 10:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Şubat ayı ile ilgili ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık." dedi.