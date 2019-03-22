Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması 22.03.2019 20:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında soruları yanıtladı. Bakan Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin "Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün. Seçim sonrası önümüz çok açık, uzun süre seçim yok." dedi.