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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

22.03.2019 20:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında soruları yanıtladı. Bakan Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin "Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün. Seçim sonrası önümüz çok açık, uzun süre seçim yok." dedi.


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