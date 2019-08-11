Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için resmi Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı11.08.2019 00:25
- Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı
- İzmir'de sokak ortasında yaşanan 'tüfek'li dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Arafat'a "rahmet" yağdı
- AZ Alkmaar'ın stadının çatısı çöktü
- Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
- Kastamonu'da kızının düğünü için yola çıkan aile kaza geçirdi: 5 yaralı
- 2019 Kurban Bayramı arefe gecesi ibadetleri neler? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan Kurban bayramı arefe duası(Video)
- Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin görüntüleri
- Kırgız polisi, Atambayev'in evindeki silahların görüntüsünü paylaştı (Video)
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kıbrıs mesajı
- Liderlerin bayram programları belli oldu! İşte liderlerin bayram programı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.