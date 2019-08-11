Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı 11.08.2019 00:25

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için resmi Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.