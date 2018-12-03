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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

03 Aralık 2018, Pazartesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinde bir mesaj paylaştı. Albayrak yaptığı açıklamada "Enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir" dedi.


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