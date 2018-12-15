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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Doha Forumu'nda önemli açıklamalar

15 Aralık 2018, Cumartesi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda konuşma yapan Bakan Albayrak, Türkiye'nin karşılaştığı zorlukların üstesinden başarıyla geldiğini söyleyerek; "Siz biraz bu zorluklara değindiniz, darbe girişimi, diğer krizler. Ben de diyorum ki 'bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir' stratejisine uygun örnekler." dedi.


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