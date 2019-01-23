Haberler Web TV Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar

23 Ocak 2019, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Türkiye'nin durumu son derece pozitif devam ediyor." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları