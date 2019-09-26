Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ABD'de flaş açıklamalar (Video) 26.09.2019 02:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentine Türk Amerikan İş Konseyinin (TAİK) 10'uncu Türkiye Yatırım Konferansında konuştu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli" dedi.