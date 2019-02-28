Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan AB ile Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda önemli açıklamalar 28.02.2019 14:00

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul'da düzenlenen AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda konuştu. Avrupa Birliği ile olan ticaret hacminin 165 milyar dolara yaklaştığını açıklayan Albayrak, enflasyon rakamının da hedeflenen doğrultuda gittiğini belirtti.