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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan AB ile Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda önemli açıklamalar

28.02.2019 14:00

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul'da düzenlenen AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda konuştu. Avrupa Birliği ile olan ticaret hacminin 165 milyar dolara yaklaştığını açıklayan Albayrak, enflasyon rakamının da hedeflenen doğrultuda gittiğini belirtti.


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