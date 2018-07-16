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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı

14 Temmuz 2018, Cumartesi

15 Temmuz hain darbe girişimin 2. yıl dönümünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan duygu dolu bir paylaşım geldi.

Bakan Berat Albayrak paylaşımında ;

"15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.

O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. "

ifadelerini kullandı..

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