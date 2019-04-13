Haberler Web TV Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti?

13.04.2019 18:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti? Prof.Dr. Sinan Alçın A Haber ekranlarında değerlendirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları