Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti? 13.04.2019 18:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti? Prof.Dr. Sinan Alçın A Haber ekranlarında değerlendirdi.

