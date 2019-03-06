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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Kocaeli'de vatandaşlardan yoğun ilgi

06.03.2019 17:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'deki programı sonrasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Vatandaşlar Albayrak'a yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.


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