Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Gaziantep'te yoğun ilgi 24 Kasım 2018, Cumartesi

'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında Gaziantep'te bir dizi ziyaret gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Albayrak, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. Daha sonra Hamdi Kutlar Caddesi ve Bakırcılar Çarşısı'nda vatandaşlarla sohbet edip "hayırlı işler" dileyen Abdulhamit Gül ile Berat Albayrak, ziyaret ettikleri bir bakırcı dükkanında da bakır dövdü.