Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Üsküdar'da bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, "15 Temmuz’un en yakından şahitlerinden Üsküdar, 31 Mart’ta emaneti o gece sokakta yanında olanlara teslim edecektir." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da hemşehrileriyle buluştu12.03.2019 11:33
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da hemşehrileriyle buluştu
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