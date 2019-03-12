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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da  hemşehrileriyle buluştu

12.03.2019 11:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Üsküdar'da bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, "15 Temmuz’un en yakından şahitlerinden Üsküdar, 31 Mart’ta emaneti o gece sokakta yanında olanlara teslim edecektir." dedi.


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