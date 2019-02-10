Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden #BizimkisiBirAşkHikayesi etiketiyle Başkan Erdoğan'ın dünden bugüne unutulmaz konuşmalarının yer aldığı bir video klip paylaştı. Klip sosyal medya kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! İzlenme rekorları kırdı10.02.2019 17:21
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! İzlenme rekorları kırdı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı #BizimkisiBirAşkHikayesi
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