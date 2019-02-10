Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı #BizimkisiBirAşkHikayesi 10.02.2019 17:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden #BizimkisiBirAşkHikayesi etiketiyle Başkan Erdoğan'ın dünden bugüne unutulmaz konuşmalarının yer aldığı bir video klip paylaştı. Klip sosyal medya kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.