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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oyunu kullandı

31.03.2019 14:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.


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