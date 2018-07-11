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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski görevini, yeni bakan Fatih Dönmez'e teslim etti

10 Temmuz 2018, Salı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, eski görevini, yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e teslim etti.

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