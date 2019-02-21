Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında soruları yanıtladı 21.02.2019 00:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bir televizyon kanalında canlı yayında soruları yanıtlıyor. Programda, yaklaşan yerel seçim ve ülkenin ekonomik durumu masaya yatırılırken, 2019 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan mali reformlar üzerine konuşulacak. Albayrak, "Seçimden sonra ekonomideki gelişmeler çok daha olacak" dedi. Berat Albayrak dolara ilişkin ise, "İşin bir de psikolojik boyutu var. 7 TL'den dolar alanlar 10 TL'yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor." ifadesini kullandı. Albayrak, tanzim satışına ilişkin, "Biz de, halka hizmet şuurundan hareketle, oluşabilecek dengesizlikleri ve fırsatçılığı engelleyecek şekilde Bakanlar Kurulu'nda koordineli bir şekilde tanzim satış adımını attık. Tanzim satışın fikir babası da Cumhurbaşkanımızdır. Gıdada bakıyorsunuz. Bu kâr hırsı mı, fahiş fiyat mı, siyasi motivasyon mu?" ifadesini kullandı. Albayark, bor madeninde yeni yatırımların olacağını da sözlerine ekledi.