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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doları geçti

01.03.2019 18:26

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." dedi.


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