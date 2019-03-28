Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak'tan canlı yayında önemli açıklamalar 28.03.2019 20:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında soruları yanıtlıyor. Bakan Albayrak, "Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu." dedi.