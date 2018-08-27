Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Fransız mevkidaşı ile görüşecek 27 Ağustos 2018, Pazartesi

Hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak Fransız mevkidaşı ile görüşecek. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyaya karşı başlattığı ekonomik savaş var ve Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli bir liman olması nedeniyle de ortak mesaj verilecek. Yerel saatle 14:30, Türkiye saatiyle 15:30 civarı görüşmenin başlaması bekleniyor.