Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çok önemli enflasyon açıklaması 07 Şubat 2019, Perşembe

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Albayrak, "Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. İstanbul'da 50, Ankara'da 30 noktada süreci başlatacağız" dedi. Bakan Albayrak, seracılara müjdeyi verdi ve ekledi: Seracılarımıza uzun maliyetli finansman desteği sağlayacağız. Gıda enflasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, "Orta ve uzun vadede çözüm için, gıda tedarik zincirinin küresel anlamda en iyi uygulamalarla profesyonel bir yapıda bir network hazırlıyoruz." dedi.



