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Hazımsızlığın böylesi! CHP'li kadının yaptığına inanamayacaksınız

03.04.2019 11:13

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın seçim sonuçları sonrasında İstanbul'un çeşitli bölgelerine astığı pankartlardan rahatsız olan CHP-İP-HDP destekçisi kadının yaptıklarını vatandaş kamerası görüntüledi. Pankartları hırsla çökmeye çalışan kadının çileden çıktığı anlar sosyal medyada alay konusu oldu.


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