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Hayta İsmail'i bu soru zorladı

28 Ağustos 2018, Salı

Kim Milyoner Olmak İster programının bu hafta sürpriz bir konuğu vardı. Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i bakın ne kadar kazandı.

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