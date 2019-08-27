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Hayrete düştüler... Ağrı'da evleri yarasalar bastı

27.08.2019 19:41

Ağrı’da, 2 arkadaşın yaşadığı eve yarasalar doldu. Yaklaşık 40 yarasayı, pencereyi açıp, yastık ve süpürge ile kovalayarak çıkartmayı başaran arkadaşlardan Tugay Fevzioğlu, "Pencereyi açtıkça geri geliyorlar. Yarasaların nereden geldiğini bilmiyoruz" diye konuştu.


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