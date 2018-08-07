Haydar Baş'ın mal varlığına el konuldu

Ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu, yurt dışına çıkışına da yasak getirildi.
Haydar Baş'ın mal varlığına el konuldu07 Ağustos 2018, Salı
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