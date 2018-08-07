Yol Durumu

Haydar Baş'ın mal varlığına el konuldu

07 Ağustos 2018, Salı

Ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu, yurt dışına çıkışına da yasak getirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları