Hayatında ilk defa vali gören vatandaş inanamadı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde bir dernek açılışını gerçekleştirdikten sonra makam aracına bineceği esnada Fatsalı bir vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı.Fatsa’da fırıncı ustalığı yaptığı öğrenilen İsmet Yarız, "Hayatımda ilk defa vali gördüm, verin elinizi öpeyim" diyerek Vali Seddar Yavuz’un elini öpmek istedi. Hayatında ilk defa vali gördüğünü belirten Yarız, Vali Yavuz’a sarıldı. Vali’nin sıcak ve samimi davranışından memnun kalan Yarız, "Sizleri televizyonda görüyorduk, şimdi ise canlı gördüm çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.Vali Seddar Yavuz da sık sık ilçe ziyaretleri yaptığını, İsmet Yarız’a denk gelmediğini ifade etti.İlginç diyalogda ise fırıncı ustası İsmet Yarız, Vali Seddar Yavuz’a özel bir pide yapmak istediğini söyledi.Vali Seddar Yavuz ile vatandaş İsmet Yarız günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hayatında ilk defa vali gören vatandaş inanamadı30 Ekim 2018, Salı
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