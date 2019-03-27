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"Hayalim katil olmaktı" deyip önüne geleni bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis

27.03.2019 16:02

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne kentinde önüne çıkan 49 yaşındaki Filipinli Elmerry Sanchez'i 8 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden 17 yaşındaki lise öğrencisi Tuana K. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


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