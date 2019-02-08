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Havva'nın annesi Kartal'daki binanın çökme anını anlattı

08.02.2019 17:54

İstanbul, Kartal’da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan Nazan Tekgöz, “Evde otururken birdenbire pat diye ses geldi, bina çöktü” dedi.


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