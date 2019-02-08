Havva'nın annesi Kartal'daki binanın çökme anını anlattı

İstanbul, Kartal’da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan Nazan Tekgöz, “Evde otururken birdenbire pat diye ses geldi, bina çöktü” dedi.
Havva'nın annesi Kartal'daki binanın çökme anını anlattı08.02.2019 17:54
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