Havalimanında başörtülülere kin kustu: Pislikler, ninjalar.... 28.03.2019 14:17

İzmir Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere ahlaksız ve terbiyesiz diyen bir vatandaş dindarlara nefret kustu. Her yerde pis başörtülüler, Kara Fatmalar, Ninjalar var diyen kişinin sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.



ÖNCE BAŞÖRTÜLÜLERE KİN KUSTU

Uçakla İstanbul'a geldikten sonra Havalimanı'nda kamerasını açıp mütedeyyin insanlara hakaretler yağdırmaya başlayan Bülent Kökoğlu isimli şahıs sosyal medyada izleyenleri şoke etti.

SONDA ÜLKEMİZE HAKARET ETTİ!

Kamerasına ve takipçilerine kin kusan B.K videoda İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullandı.