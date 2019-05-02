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Havalimanı yolunda kaputu açık halde seyreden taksi hayrete düşürdü (Video)

02.05.2019 16:03

İstanbul D-100 Karayolu Yeşilköy mevkiinde kaputu açık ilerleyen taksi aynı yolda ilerleyen araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Önündeki hasardan kaza yaptığı anlaşılan taksi sürücüsü, açık kaputun altındaki aralıktan yola bakarak ilerlemeye devam etti.


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