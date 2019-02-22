Havada panik! Pilot uçuş sırasında uyuyakaldı

Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi.
Havada panik! Pilot uçuş sırasında uyuyakaldı22.02.2019 20:12
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