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Havada panik! Pilot uçuş sırasında uyuyakaldı

22.02.2019 20:12

Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi.


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