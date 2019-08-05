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Havada korku dolu anlar! British Airways’e ait yolcu uçağı acil iniş yaptı

05.08.2019 23:16

​British Airways’e ait yolcu uçağı kabini duman dolması sonrası Valensiya’ya acil iniş yaptı. İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.


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