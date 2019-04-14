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Havada büyük panik! Atatürk Havalimanı'na geri döndü

14.04.2019 11:44

Libya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne çarpması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri dönüş yapmak zorunda kaldı.


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