Havaalanında sarıklı yolcuya çirkin saldırı!

İstanbul'dan Adana'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden kişi, çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.
Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın; eline akıllı telefonunu alarak 2596 sayılı kanunu bağıra bağıra okumaya başladı.
Yolcuların şaşkınlıkla izlediği küstah kadın, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlıklar attı.
Diğer yolcuların "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" şeklinde tepkilerine rağmen, küstah tavırlarından vazgeçmeyen kadın, güvenlik görevlilerinin çağrılmasını istedi.
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bana ne sana ne isterse cuval giyer yada mini etek bu devir bu tas kafa kesin bu mikrop kadin chp uyesi cikar yazin bir yere bu tipler den chp cok var
o ahlaksız kadın 15 temmuz gecesi nerdeydi sorun o cübbeli insanlar meydanlarda canlarını ortaya koydular o namussuz kadının ağzını kıracak yokmuydu orda
Bunlar munafik, kafirlerden de beter!
kadın cezalandırılmalıdır, kimse kimsenin kıyafetine karışamaz... bikinili ile geziyoruz kimse karışmıyor.
burası müslüman bir ülke beğenmiyorsanız çekin gidin ,biz istanbul u ALLAHU EKBER nidalarıyla aldık , şunlara bak dağdan gelmiş bağdakini kovuyorlar,
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