Havaalanında sarıklı yolcuya çirkin saldırı! 02 Nisan 2018, Pazartesi

İstanbul'dan Adana'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden kişi, çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın; eline akıllı telefonunu alarak 2596 sayılı kanunu bağıra bağıra okumaya başladı.

Yolcuların şaşkınlıkla izlediği küstah kadın, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlıklar attı.

Diğer yolcuların "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" şeklinde tepkilerine rağmen, küstah tavırlarından vazgeçmeyen kadın, güvenlik görevlilerinin çağrılmasını istedi.