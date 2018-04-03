Yol Durumu

Havaalanında sarıklı yolcuya çirkin saldırı!

02 Nisan 2018, Pazartesi

İstanbul'dan Adana'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden kişi, çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın; eline akıllı telefonunu alarak 2596 sayılı kanunu bağıra bağıra okumaya başladı.

Yolcuların şaşkınlıkla izlediği küstah kadın, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlıklar attı.

Diğer yolcuların "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" şeklinde tepkilerine rağmen, küstah tavırlarından vazgeçmeyen kadın, güvenlik görevlilerinin çağrılmasını istedi.

YORUMLAR 7 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)
halk halk

bana ne sana ne isterse cuval giyer yada mini etek bu devir bu tas kafa kesin bu mikrop kadin chp uyesi cikar yazin bir yere bu tipler den chp cok var

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.04.2018 01:22
ibrahm ibrahm

o ahlaksız kadın 15 temmuz gecesi nerdeydi sorun o cübbeli insanlar meydanlarda canlarını ortaya koydular o namussuz kadının ağzını kıracak yokmuydu orda

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.04.2018 22:32
hercai hercai

Bunlar munafik, kafirlerden de beter!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.04.2018 19:47
&#231;illi begonyaya bak sen çilli begonyaya bak sen

kadın cezalandırılmalıdır, kimse kimsenin kıyafetine karışamaz... bikinili ile geziyoruz kimse karışmıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.04.2018 19:04
hacı murat hacı murat

burası müslüman bir ülke beğenmiyorsanız çekin gidin ,biz istanbul u ALLAHU EKBER nidalarıyla aldık , şunlara bak dağdan gelmiş bağdakini kovuyorlar,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.04.2018 18:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları