Hava savunma sanayii neden önemli? Türkiye Rusya'dan S-400’ü aldı! Peki, hangi ülke hangi teknolojiyi kullanıyor? 18.07.2019 02:20

Hava savunma sanayii neden önemli? Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi ülkelerin hava savunma sanayine yaptığı stratejik yatırımları bir kez daha dünya gündemine taşıdı. A haber, hangi ülkenin hangi hava savunma sistemlerini kullandığını, hava savunmasının ulusal güvenlik için ne ifade ettiğini analiz etti. İşte ayrıntılar…