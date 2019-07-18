Hava savunma sanayii neden önemli? Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi ülkelerin hava savunma sanayine yaptığı stratejik yatırımları bir kez daha dünya gündemine taşıdı. A haber, hangi ülkenin hangi hava savunma sistemlerini kullandığını, hava savunmasının ulusal güvenlik için ne ifade ettiğini analiz etti. İşte ayrıntılar…
Hava savunma sanayii neden önemli? Türkiye Rusya'dan S-400’ü aldı! Peki, hangi ülke hangi teknolojiyi kullanıyor?18.07.2019 02:20
- Hava savunma sanayii neden önemli? Türkiye Rusya'dan S-400’ü aldı! Peki, hangi ülke hangi teknolojiyi kullanıyor?
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