Hava muhalefeti AK Parti'lileri engellemedi 29.03.2019 15:42

Kandil'in siyasi kanadı HDP, final mitingleri olarak lanse ettiği ve partililerine "Nevruz Ruhu" ile katılım çağrısı yaptığı alana kimsenin gelmemesi üzerine yağmuru bahane edip iptal etti.



HDP'nin katılım az olunca yağmur bahanesiyle iptal ettiği miting, Erdoğan'ın Erzurum'daki kötü hava koşullarına rağmen yoğun katılım gösterilen İstasyon Meydanı mitingini akıllara getirdi.



İşte Erdoğan'ın yağmura rağmen yoğun katılımla vatandaşlara seslendiği o görüntüler...