Hava Kuvvetleri'nden emekli pilotlara çağrı! "Harbe hazırlık" eğitimi alacaklar 27 Ağustos 2018, Pazartesi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Hava Yolları ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan eski askerlere 'göreve dönün' çağrısı yaptı. Çağrıya yanıt veren eski asker pilotlar 34 gün sürecek harbe hazırlık eğitimine alınacak. Halen sivil hava yolu şirketlerinde çalışan pilotlar eğitim süresince hak kaybına uğramayacak. İşte detaylar...