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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

05.03.2019 10:12

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 19'u halen aktif görevde olan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.


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