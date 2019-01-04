Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul'dan yapılacak bazı iç ve dış hat seferleri karşılıklı iptal edildi. Başta THY olmak üzere havayolu şirketleri, yaptıkları duyurularla hava koşulları nedeniyle yolculardan uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.
Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi04 Ocak 2019, Cuma
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