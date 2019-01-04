Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi 04 Ocak 2019, Cuma

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul'dan yapılacak bazı iç ve dış hat seferleri karşılıklı iptal edildi. Başta THY olmak üzere havayolu şirketleri, yaptıkları duyurularla hava koşulları nedeniyle yolculardan uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.