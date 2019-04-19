Hava durumu: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu... 19.04.2019 10:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Isparta'nın doğu, Burdur'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.