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Hatayspor Gökhan Karadeniz'inin attığı golle durumu 2-1'e getirdi! Hatayspor 1-2 Galatasaray

27.02.2019 15:41

Hatayspor Gökhan Karadeniz'in penaltıdan attığı golle durumu 2-1'e getirdi.


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