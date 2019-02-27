Hatayspor Gökhan Karadeniz'inin attığı golle durumu 2-1'e getirdi! Hatayspor 1-2 Galatasaray

Hatayspor Gökhan Karadeniz'in penaltıdan attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
Hatayspor Gökhan Karadeniz'inin attığı golle durumu 2-1'e getirdi! Hatayspor 1-2 Galatasaray27.02.2019 15:41
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